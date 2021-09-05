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Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, сделали еще 69 260 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили только 20 430 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Завершили иммунизацию от коронавируса, то есть получили вторую дозу препарата, еще 48 830 украинцев.

Вчера иммунизировали население 587 мобильных бригад, 1 642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.

Всего в Украине сделали 9 747 714 прививок, а вакцинировали от коронавируса 5 569 051 человека:

  • первую дозу получили 5 569 049 людей;
  • две дозы получили 4 178 665 человек (двое за границей).
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УкраинаКоронавирусВакцинацияВакцина от коронавируса