Еще более 90 тысяч украинцев привились от COVID: сколько прошли ревакцинацию

В Украине за минувшие сутки прививки против коронавируса получили более 90 тысяч человек. Из них ревакцинацию прошли более 14 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В Украине всего проведено 29 218 505 прививок.

Из них получили первую дозу - 14 941 500 человек, получили две дозы - 14 197 703 человека, дополнительную дозу - 8 639 человек, а бустерную - 70 663.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 941 502 человека.

Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу - 45 465 человек, дополнительную получил 551 человек, а бустерную - 14 485.

За вчера, 13 января 92 835 человек вакцинированы против COVID-19.

Напомним, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Добавим, согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля госпитализированных пациентов, которые прошли полный курс прививки составляет лишь 11,7% среди всех случаев.