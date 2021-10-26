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Еще на четырех ж/д вокзалах в Украине открыли пункты вакцинации от COVID

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Вторник 26 октября 2021 14:49
Еще на четырех ж/д вокзалах в Украине открыли пункты вакцинации от COVID Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Украине пункты вакцинации от COVID открылись еще на четырех железнодорожных вокзалах. Вакцинироваться смогут пассажиры в Шепетовке, Купянске, Тернополе и Смеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Теперь прививки от COVID-19 можно сделать в Шепетовке, где находится одно из основных локомотивных депо Юго-Западной железной дороги, и Купянске, где находится вагонное депо УЗ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вместе с четырьмя новыми на сегодня на 23 вокзалах Украины развернули пункты вакцинации, где можно без очереди, оперативно и с выбором вакцины сделать прививку от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области откроют дополнительные центры вакцинации от коронавируса в Мелитополе и Бердянске.

Кроме того, работа пункта вакцинации возобновилась в аэропорту "Борисполь".

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