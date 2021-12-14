Еще две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - KSE

В Украине могут выйти из "красной" зоны карантина еще две области. Это Киевская и Житомирская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

Он отметил, что уже официально на этой неделе выходят из этой зоны две области, а также могут перестать быть "красными" еще две области.

"Есть два региона, которые потенциально на этой неделе могут выйти (из "красной" зоны - ред.). Это Киевская и Житомирская области", - сообщил он.

Ганиченко призывает украинцев к вакцинации.

Официально на этой неделе выйдут из "красной" две области

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение вывести из этой зоны Винницкую и Хмельницкую области. Решение вступает в силу с 15 декабря.

Какие регионы еще "красные"

В этой зоне остаются следующие области: