ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - KSE

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 10:22
Еще две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - KSE Фото: в Украине может сократиться "красная" зона карантина на этой неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут выйти из "красной" зоны карантина еще две области. Это Киевская и Житомирская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

Он отметил, что уже официально на этой неделе выходят из этой зоны две области, а также могут перестать быть "красными" еще две области.

"Есть два региона, которые потенциально на этой неделе могут выйти (из "красной" зоны - ред.). Это Киевская и Житомирская области", - сообщил он.

Ганиченко призывает украинцев к вакцинации.

Официально на этой неделе выйдут из "красной" две области

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение вывести из этой зоны Винницкую и Хмельницкую области. Решение вступает в силу с 15 декабря.

Какие регионы еще "красные"

В этой зоне остаются следующие области:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская.
Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Красная зона карантина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе