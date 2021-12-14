Ще дві області можуть вийти з "червоної" зони на цьому тижні, - KSE
Фото: в Україні може скоротитись "червона" зона карантину на цьому тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні можуть вийти з "червоної" зони карантину ще дві області. Це Київська та Житомирська області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.
Він зазначив, що вже офіційно на цьому тижні виходять з цієї зони дві області, а також можуть перестати бути "червоними" ще дві області.
"Є два регіони, які потенційно на цьому тижні можуть вийти (з "червоної" зони, - ред.). Це Київська та Житомирська області", - повідомив він.
Ганиченко закликає українців до вакцинації.
Офіційно на цьому тижні вийдуть з "червоної" дві області
Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення вивести з цієї зони Вінницьку та Хмельницьку області. Рішення набуває чинності з 15 грудня.
Які регіони ще "червоні"
В цій зоні залишаються такі області:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська.