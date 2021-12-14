Ще дві області можуть вийти з "червоної" зони на цьому тижні, - KSE

В Україні можуть вийти з "червоної" зони карантину ще дві області. Це Київська та Житомирська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

Він зазначив, що вже офіційно на цьому тижні виходять з цієї зони дві області, а також можуть перестати бути "червоними" ще дві області.

"Є два регіони, які потенційно на цьому тижні можуть вийти (з "червоної" зони, - ред.). Це Київська та Житомирська області", - повідомив він.

Ганиченко закликає українців до вакцинації.

Офіційно на цьому тижні вийдуть з "червоної" дві області

Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення вивести з цієї зони Вінницьку та Хмельницьку області. Рішення набуває чинності з 15 грудня.

Які регіони ще "червоні"

В цій зоні залишаються такі області: