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Еще две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут выйти из "красной" зоны карантина еще две области. Это Киевская и Житомирская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

Он отметил, что уже официально на этой неделе выходят из этой зоны две области, а также могут перестать быть "красными" еще две области.

"Есть два региона, которые потенциально на этой неделе могут выйти (из "красной" зоны - ред.). Это Киевская и Житомирская области", - сообщил он.

Ганиченко призывает украинцев к вакцинации.

Официально на этой неделе выйдут из "красной" две области

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение вывести из этой зоны Винницкую и Хмельницкую области. Решение вступает в силу с 15 декабря.

Какие регионы еще "красные"

В этой зоне остаются следующие области:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская.
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