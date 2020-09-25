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Еще один нардеп заразился коронавирусом

Новина українською → Киев, Пятница 25 сентября 2020 19:25
Еще один нардеп заразился коронавирусом Фото: Муса Магомедов (facebook.com/musa magomedov)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат Украины Муса Магомедов заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом Магомедов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя "ничего" и у него небольшая температура.

"Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - сообщил нардеп.

Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.

Напомним, ранее коронавирус подтвердили у нардепа Сергея Нагорняка.

Кроме того, ранее заражение коронавирусом подтвердили у главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Добавим, что глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

Также ранее заражение коронавирусом подтвердили у депутата Киеврады Михайла Будилова.

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