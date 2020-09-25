Ще один нардеп заразився коронавірусом

Народний депутат України Муса Магомедов заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Магомедов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він відчуває себе "нічого" і у нього невелика температура.

"Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю", - повідомив нардеп.

Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у нардепа Сергія Нагорняка.

Крім того, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.

Додамо, що голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.

Також раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.