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Ще один нардеп заразився коронавірусом

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 19:25
Ще один нардеп заразився коронавірусом Фото: Муса Магомедов (facebook.com/musa magomedov)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат України Муса Магомедов заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Магомедов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він відчуває себе "нічого" і у нього невелика температура.

"Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю", - повідомив нардеп.

Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у нардепа Сергія Нагорняка.

Крім того, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.

Додамо, що голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.

Також раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.

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