Ще один нардеп заразився коронавірусом
Народний депутат України Муса Магомедов заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.
Про це Магомедов повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, він відчуває себе "нічого" і у нього невелика температура.
"Вчора відчув температуру і легке запаморочення. Вирішив перестрахуватися і здав тест на COVID-19. Результат позитивний. В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю", - повідомив нардеп.
Він також додав, що зараз обдзвонює тих, з ким контактував останнім часом.
Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у нардепа Сергія Нагорняка.
Крім того, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.
Додамо, що голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.
Також раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.