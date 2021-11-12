Еще одна "красная" зона. В Черкасской области начал действовать локдаун: список ограничений
Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина. Теперь на территории области действуют наиболее строгие ограничения.
С какими ограничениями теперь будут жить жители Черкасской области - в материале РБК-Украина.
Какие ограничения начали действовать
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:
- заведений общественного питания;
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, местные власти запретили пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении.
Где ограничения не действуют
Ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако сохраняется масочный режим и социальная дистанция.