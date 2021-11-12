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Еще одна "красная" зона. В Черкасской области начал действовать локдаун: список ограничений

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Черкасская область, Пятница 12 ноября 2021 07:00
Еще одна "красная" зона. В Черкасской области начал действовать локдаун: список ограничений Фото: Черкасская область перешла в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина. Теперь на территории области действуют наиболее строгие ограничения.

С какими ограничениями теперь будут жить жители Черкасской области - в материале РБК-Украина.

Какие ограничения начали действовать

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

  • заведений общественного питания;
  • ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, местные власти запретили пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении.

Где ограничения не действуют

Ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако сохраняется масочный режим и социальная дистанция.

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