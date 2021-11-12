Ще одна "червона" зона. В Черкаській області почав діяти локдаун: список обмежень

Черкаська область офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. Тепер на території області діють найбільш суворі обмеження.

З якими обмеженнями тепер житимуть мешканці Черкаської області - в матеріалі РБК-Україна .

Які обмеження почали діяти

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Окрім того, місцева влада заборонила користуватися внутрішньообласним транспортом без COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту, або довідки про одужання.

Де обмеження не діють

Обмеження щодо вакцинації не поширюються на продовольчі магазини, АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Однак зберігається масковий режим та соціальна дистанція.