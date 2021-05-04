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Еще одна область может попасть в "красную" зону карантина

Новина українською → Черкассы, Вторник 04 мая 2021 11:52
Еще одна область может попасть в "красную" зону карантина Фото: "красную" зону карантина могут расширить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут расширить "красную" зону карантина. В эту зону может попасть Черкасская область.

Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.

Как отмечается, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.

Вообще уровень госпитализаций превышает в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.

В "красной " зоне карантина, по состоянию на сегодня, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" - 9 регионов и Киев.

Еще одна область может попасть в &quot;красную&quot; зону карантина

Напомним, в 10 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Отметим, в Украине за минувшие сутки выявили 2472 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях.

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