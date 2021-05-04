Еще одна область может попасть в "красную" зону карантина

В Украине могут расширить " красную" зону карантина . В эту зону может попасть Черкасская область.

Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.

В " красной " зоне карантина, по состоянию на сегодня, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" - 9 регионов и Киев.

Как отмечается, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса , а также два дня подряд - уровень госпитализаций .

Напомним, в 10 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Отметим, в Украине за минувшие сутки выявили 2472 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях.