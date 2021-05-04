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Ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину

Новость на русском → Черкаси, Вівторок 04 травня 2021 11:52
Ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину Фото: "червону" зону карантину можуть розширити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть розширити "червону" зону карантину. У цю зону може потрапити Черкаська область.

Про це свідчать дані карти МОЗ по ситуації з коронавірусом у регіонах.

Як зазначається, у Черкаській області перевищують показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій.

Взагалі рівень госпіталізацій перевищує у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.

У "червоній" зоні карантину, станом на сьогодні, перебувають 7 областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. У "помаранчевій" зоні 8 областей, а у "жовтій" - 9 регіонів та Київ.

Ще одна область може потрапити в &quot;червону&quot; зону карантину

Нагадаємо, у 10 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

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