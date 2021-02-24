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Еще одна область Украины получила первую партию COVID-вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

Сумская область сегодня вечером получила первую партию вакцины от коронавируса. В область привезли 14 700 доз вакцины Oxford/AstraZeneca.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома на странице в Facebook.

Вакцинация жителей Сумской области начнется 25 февраля. По словам Хомы, на первом этапе вакцинации прививку получат медики, а также жители и работники интернатов для пожилых людей.

"Этой вакциной на первом этапе будут вакцинировать работники мобильных бригад, это десять человек, а также 600 медицинских работников, которые оказывают помощь больным COVID-19. Также будут вакцинированы 1800 и работников и пожилых людей в интернатах", - рассказал он.

Как отметил глава ОГА, первый этап вакцинации от коронавируса в Сумской области планируют пройти в течение месяца.

"В течение недели будет введена первая доза вакцины. Вторая доза будет введена через четыре недели. В течение месяца должны пройти первый этап и вакцинировать 2410 человек", - добавил Хома.

Напомним, до конца сегодняшних суток вакцину от коронавируса должны получить почти все области страны. Только в две области вакцину могут доставить только завтра утром.

Добавим, в Киеве вакцинация от коронавируса начнется только завтра.

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