Еще в одном ТРЦ Киева открывают центр вакцинации от коронавируса

В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации против COVID-19. С 27 сентября он заработает в ТРЦ COSMO Multimall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Соломенскую РГА Киева .

Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении "Дия".