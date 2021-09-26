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Еще в одном ТРЦ Киева открывают центр вакцинации от коронавируса

Автор: Инна Собора

В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации против COVID-19. С 27 сентября он заработает в ТРЦ COSMO Multimall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Соломенскую РГА Киева.

Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении "Дия".

Напомним, на прошлой неделе центр массовой вакцинации против COVID-19 открылся в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

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КиевКоронавирусВакцинация