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В еще одной соседней с Украиной стране обнаружили "Омикрон"

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Понедельник 13 декабря 2021 15:47
В еще одной соседней с Украиной стране обнаружили "Омикрон" Фото: в еще одной соседней с Украиной стране обнаружили "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Венгрии выявлено два случая заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". Это первые случаи в стране с момента обнаружения нового штамма в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главного санитарного врача Венгрии Сесилии Мюллер, большинство новых случаев заражения COVID-19 в Венгрии по-прежнему вызваны "Дельта" штаммом.

Отметим, что штамм "Омикрон" выявлен по соседству с Украиной в еще двух странах, а именно в Румынии и России.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что штамм "Омикрон" в Украине может появиться уже на этой неделе.

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