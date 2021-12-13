В еще одной соседней с Украиной стране обнаружили "Омикрон"
Фото: в еще одной соседней с Украиной стране обнаружили "Омикрон" (Getty Images)
В Венгрии выявлено два случая заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". Это первые случаи в стране с момента обнаружения нового штамма в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главного санитарного врача Венгрии Сесилии Мюллер, большинство новых случаев заражения COVID-19 в Венгрии по-прежнему вызваны "Дельта" штаммом.
Отметим, что штамм "Омикрон" выявлен по соседству с Украиной в еще двух странах, а именно в Румынии и России.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что штамм "Омикрон" в Украине может появиться уже на этой неделе.