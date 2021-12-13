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У ще одній сусідній з Україною країні виявили "Омікрон"

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Понеділок 13 грудня 2021 15:47
У ще одній сусідній з Україною країні виявили "Омікрон" Фото: у ще одній сусідній з Україною країні виявили "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Угорщині виявлено два випадки захворювання штамом коронавірусу "Омікрон". Це перші випадки в країні з моменту виявлення нового штаму у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами головного санітарного лікаря Угорщини Сесілії Мюллер, більшість нових випадків зараження COVID - 19 в Угорщині як і раніше викликані "Дельта" штамом.

Зазначимо, що штам "Омікрон" виявлено по сусідству з Україною в ще двох країнах, а саме в Румунії та Росії.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що штам "Омікрон" в Україні може з'явитися вже цього тижня.

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