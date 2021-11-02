Еще не пик. В KSE предупреждают о риске повторного COVID-роста

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Это очень необходимо для Украины сейчас, но это не значит, что это победа, что это уже пиковые нагрузки на систему здравоохранения, пиковые значения по выявленным случаям, госпитализации и смертности", - отметил он.

По словам Ганиченко, эта стабилизация может быть вызвана тем, что сейчас стремительно наращиваются темпы вакцинации и уже прошло более двух недель с момента введения первой "красной" зоны. Он добавил, что положительное влияние "красной" зоны начинается через 2-3 недели после введения.

"Сейчас риск повторного роста, возобновления роста он еще очень высок. Говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано. Сможем говорить о стабилизации, когда увидим положительный тренд в течение двух-трех недель",- заявил эксперт.

По данным КШЭ, сейчас выписки пациентов с коронавирусом продолжают расти большими темпами, чем госпитализация. Поэтому, количество ковид-пациентов может стабилизироваться в течение одной-двух недель.

"Примерно месяц назад мы ожидали пика в середине ноября...Так, в Украине возможен пик в течение первой половины ноября. Необходимо наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантин", - добавил он.