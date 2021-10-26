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Еще пять областей Украины могут внести в "красную" зону: какие именно

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Украина, Вторник 26 октября 2021 10:19
Еще пять областей Украины могут внести в "красную" зону: какие именно Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть новые регионы. Он может пополниться еще на 5 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще 5 областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область",- рассказал Ляшко.

Отметим, что ранее глава Минздрава уже заявлял, что в ближайшее время 13 областей окажутся в "красной" зоне адаптивного карантина.

Напомним, "красная" зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

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