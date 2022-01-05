Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты: список
Фото: еще шесть стран мира признали украинские COVID-сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Еще шесть стран мира признали украинские сертификаты о вакцинации и выздоровления от коронавируса. Речь о сертификатах, полученных на портале или в приложении "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Какие страны признали украинские COVID-сертификаты:
- Ливан,
- Черногория,
- Тайвань,
- Уругвай,
- Тунис,
- Таиланд.
На сегодня в состав доверительной сети е-здоровье ЕС входит 60 стран мира. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ЕС.
Как сообщили в Минздраве, ожидается, что в 2022 список стран в сети е-здоровье ЕС увеличится до 80.