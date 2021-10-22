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Еще на трех вокзалах Украины заработают центры COVID-вакцинации: где именно

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Украина, Пятница 22 октября 2021 11:40
Еще на трех вокзалах Украины заработают центры COVID-вакцинации: где именно Фото: еще на трех вокзалах Украины заработают центры COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине еще на трех вокзалах открываются центры вакцинации против коронавируса. Так, прививки можно получить на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

По информации компании, с 23 октября планируется развернуть пункт прививания еще и на вокзале в Ивано-Франковске.

Пункты вакцинации работают на 10 вокзалах в таких городах:

  • Киев (2 пункта);
  • Львов;
  • Харьков;
  • Одесса;
  • Днепр;
  • Нежин;
  • Коростень;
  • Ровно;
  • Хмельницкий;
  • Ужгород.

Вместе с тем на 10 железнодорожных вокзалах страны круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

Так, вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд.

Как добавляют в пресс-службе, эта услуга для пассажиров, которые имеют билет на поезд, стоит 350 грн.

Напомним, в Украине ввели новые правила поездок, в частности ограничения коснулись и железнодорожных перевозок.

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