Ще на трьох вокзалах України запрацюють центри COVID-вакцинації: де саме
В Україні ще на трьох вокзалах відкриваються центри вакцинації проти коронавірусу. Так, щеплення можна отримати на залізницях Рівного, Хмельницького та Ужгорода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
За інформацією компанії, з 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську.
Пункти вакцинації на сьогодні працюють на 10 вокзалах у таких містах:
- Київ (2 пункти);
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Ніжин;
- Коростень;
- Рівне;
- Хмельницький;
- Ужгород.
Разом з тим на 10 залізничних вокзалах країни цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).
Так, невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд.
Як додають у прес-службі, ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн.
Нагадаємо, в Україні ввели нові правила поїздок, зокрема обмеження торкнулися і залізничних перевезень.