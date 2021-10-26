Еще три области могут отправить в "красную" зону карантина

Львовскую, Житомирскую и Луганскую области могут перевести в "красную" зону карантина. Соответствующее представление Минздрав направил на рассмотрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктора Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV" .

Глава Минздрава уточнил, что по индикаторам в "красную" зону перешли пять областей.

"Мы от Минздрава направили представление в секретариат Кабмина, будет заседание госкомиссии ТЭБ и ЧС завтра или после завтра. И будет принято решение, я уверен на 100%, будет принято решение о введении "красного" уровня в нескольких областях: Львовская, Житомирская, Луганская", - заявил Ляшко.