Ще три області можуть відправити в "червону" зону карантину

Львівську, Житомирську та Луганську області можуть перевести в "червону" зону карантину. Відповідне подання МОЗ направило на розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віктора Ляшка в ефірі "Свобода слова на ICTV" .

Глава МОЗ уточнив, що за індикаторами в "червону" зону перейшли п'ять областей.

"Ми від МОЗ направили подання до секретаріату Кабміну, буде засідання держкомісії ТЕБ і НС завтра чи після завтра. І буде прийнято рішення, я впевнений на 100%, буде прийнято рішення про введення "червоного" рівня в декількох областях: Львівська, Житомирська, Луганська", - заявив Ляшко.