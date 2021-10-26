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Ще три області можуть відправити в "червону" зону карантину

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 00:07
Ще три області можуть відправити в "червону" зону карантину Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Львівську, Житомирську та Луганську області можуть перевести в "червону" зону карантину. Відповідне подання МОЗ направило на розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віктора Ляшка в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Глава МОЗ уточнив, що за індикаторами в "червону" зону перейшли п'ять областей.

"Ми від МОЗ направили подання до секретаріату Кабміну, буде засідання держкомісії ТЕБ і НС завтра чи після завтра. І буде прийнято рішення, я впевнений на 100%, буде прийнято рішення про введення "червоного" рівня в декількох областях: Львівська, Житомирська, Луганська", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рівненська та Миколаївська області переходять в "червону" зону карантину з 26 жовтня.

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