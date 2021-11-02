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Еще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделе: какие именно

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Вторник 02 ноября 2021 11:33
Еще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделе: какие именно Фото: на этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На этой неделе еще три области могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина в Украине. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил он.

По его словам, если Черкасская область не возьмет под контроль уровень заболеваемости, то уже на следующей неделе и этот регион может войти в "красную" зону.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В этих регионах действуют наиболее жесткие карантинные ограничения, вплоть до посещения ресторанов и ТРЦ только с COVID-сертификатами. В некоторых областях такое же ограничение действует и на общественном транспорте.

Также стало известно, что COVID-показатели в регионах, которые первые попали в "красную" зону, стабилизируются.

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