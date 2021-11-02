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Ще три області можуть перейти в "червону" зону на цьому тижні: які саме

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Вівторок 02 листопада 2021 11:33
Ще три області можуть перейти в "червону" зону на цьому тижні: які саме Фото: на цьому тижні ще три області можуть перейти в "червону" зону (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Цього тижня ще три області можуть перейти в "червону" зону адаптивного карантину в Україні. Йдеться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

"Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області", - зазначив він.

За його словами, якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти в "червону" зону.

Нагадаємо, на сьогодні у "червоній" зоні знаходяться 15 областей та Київ. У цих регіонах діють найбільш жорсткі карантинні обмеження, аж до відвідування ресторанів та ТРЦ лише з COVID-сертифікатами. У деяких областях таке ж обмеження діє і на громадському транспорті.

Також стало відомо, що COVID-показники у регіонах, які перші потрапили до "червоної" зони, стабілізуються.

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