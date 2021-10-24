В Эстонии не хватает медиков из-за COVID-19: больницы примут только срочных пациентов

В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.

"Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи", - сказал Харма.

Это значит, что пациенты, которе находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.