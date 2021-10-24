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В Эстонии не хватает медиков из-за COVID-19: больницы примут только срочных пациентов

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Эстония, Воскресенье 24 октября 2021 00:23
В Эстонии не хватает медиков из-за COVID-19: больницы примут только срочных пациентов Фото: в Эстонии не хватает медиков из-за пандемии коронавируса (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.

"Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи", - сказал Харма.

Это значит, что пациенты, которе находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.

Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.

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