В Естонії не вистачає медиків через COVID-19: лікарні приймуть тільки термінових пацієнтів

В Естонія погіршилася ситуація з коронавірусом. Через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Виконуюча обов'язки генерального директора Департаменту охорони здоров'я та голова служби невідкладної медичної допомоги Марі-Анн Харма повідомила, що медики повинні бути готові до ситуації, коли кількість людей, які потребують допомоги, перевищує їх можливості.

"Заходи, які не використовуються у звичайних обставинах, повинні бути введені в охорону здоров'я. Це останній засіб перед обмеженням невідкладної допомоги", - сказав Харма.

Це означає, що пацієнти, які перебувають у лікарнях на плановому лікуванні, повинні будуть звільнити ліжка для хворих коронавірусом. Лікування буде призупинено для всіх пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.