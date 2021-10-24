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В Естонії не вистачає медиків через COVID-19: лікарні приймуть тільки термінових пацієнтів

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Естонія, Неділя 24 жовтня 2021 00:23
В Естонії не вистачає медиків через COVID-19: лікарні приймуть тільки термінових пацієнтів Фото: в Естонії не вистачає медиків через пандемію коронавірусу (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В Естонія погіршилася ситуація з коронавірусом. Через брак медиків лікарні прийматимуть тільки термінових пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Виконуюча обов'язки генерального директора Департаменту охорони здоров'я та голова служби невідкладної медичної допомоги Марі-Анн Харма повідомила, що медики повинні бути готові до ситуації, коли кількість людей, які потребують допомоги, перевищує їх можливості.

"Заходи, які не використовуються у звичайних обставинах, повинні бути введені в охорону здоров'я. Це останній засіб перед обмеженням невідкладної допомоги", - сказав Харма.

Це означає, що пацієнти, які перебувають у лікарнях на плановому лікуванні, повинні будуть звільнити ліжка для хворих коронавірусом. Лікування буде призупинено для всіх пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги.

Відзначається, що ліжок в лікарнях Естонії поки достатньо і лікарні можуть прийняти 600 пацієнтів, проте проблема в нестачі медперсоналу.

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