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В Эстонии испортили почти 70 тысяч доз предназначенной для пожертвования вакцины

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Эстония, Вторник 29 июня 2021 12:22
В Эстонии испортили почти 70 тысяч доз предназначенной для пожертвования вакцины Фото: в Эстонии испортили почти 70 тысяч доз вакцины (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Более 68 000 доз вакцины против COVID-19 Vaxzevria от AstraZeneca, предназначенной для пожертвования другим странам, стали непригодными из-за повышения температуры в холодильнике министерства здравоохранения. Началось расследование инцидента.

Об этом сообщает tervis.postimees.ee

Кроме вакцины COVID-19, в холодильнике хранили другие вакцины и другие лекарства, оценка годности которых еще продолжается. Управление здравоохранения начало расследование обстоятельств инцидента.

17 июня правительство Эстонии решило передать 900 000 вакцин против коронавируса от AstraZeneca как через COVAX, так и непосредственно странам Восточного партнерства.

Премьер-министр страны Кая Каллас заявила на правительственной пресс-конференции в четверг, что правительство решило передать 900 000 доз вакцины AstraZeneca, которую Эстония не использует сама. Глава правительства отметила, что Эстония забронировала больше вакцин, чем надо жителям страны.

По ее словам, Эстония дарит вакцины странам, где их нет или недостаточно.

Напомним, в середине июня Эстония заявила, что пожертвует Украине 200 тысяч доз вакцин от коронавируса.

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