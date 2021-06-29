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В Естонії зіпсували майже 70 тисяч доз призначеної для пожертвування вакцини

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Естонія, Вівторок 29 червня 2021 12:22
В Естонії зіпсували майже 70 тисяч доз призначеної для пожертвування вакцини Фото: в Естонії зіпсували майже 70 тисяч доз вакцини (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Понад 68 000 доз вакцини проти COVID-19 Vaxzevria від AstraZeneca, призначеної для пожертвування іншим країнам, стали непридатними через підвищення температури в холодильнику міністерства охорони здоров'я. Почалося розслідування інциденту.

Про це повідомляє tervis.postimees.ee

Окрім вакцини COVID-19, у холодильнику зберігали інші вакцини та інші ліки, оцінка придатності яких ще триває. Управління охорони здоров’я розпочало розслідування обставин інциденту.

17 червня уряд Естонії вирішив передати 900 000 вакцин проти коронавірусу від AstraZeneca як через COVAX, так і безпосередньо країнам Східного партнерства.

Прем'єр-міністр країни Кая Каллас заявила на урядовій прес-конференції у четвер, що уряд вирішив передати 900 000 доз вакцини AstraZeneca, яку Естонія не використовує сама. Глава уряду зазначила, що Естонія забронювала більше вакцин, ніж треба жителям країни.

За її словами, Естонія дарує вакцини країнам, де їх немає або недостатньо.

Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

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