В Эстонии испортили почти 70 тысяч доз предназначенной для пожертвования вакцины

Кроме вакцины COVID-19, в холодильнике хранили другие вакцины и другие лекарства, оценка годности которых еще продолжается. Управление здравоохранения начало расследование обстоятельств инцидента.

17 июня правительство Эстонии решило передать 900 000 вакцин против коронавируса от AstraZeneca как через COVAX, так и непосредственно странам Восточного партнерства.

Премьер-министр страны Кая Каллас заявила на правительственной пресс-конференции в четверг, что правительство решило передать 900 000 доз вакцины AstraZeneca, которую Эстония не использует сама. Глава правительства отметила, что Эстония забронировала больше вакцин, чем надо жителям страны.

По ее словам, Эстония дарит вакцины странам, где их нет или недостаточно.