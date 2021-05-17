Эстония начинает COVID-вакцинацию всех желающих от 16 лет
В Эстонии начинается вакцинация от коронавируса всех желающих в возрасте от 16 лет. Сегодня вечером открывается регистрация на прививку.
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Регистрация через цифровую регистратуру станет доступной с 19:00, а в последующие дни откроют возможность регистрироваться также по телефону.
Жители страны могут выбрать пункт вакцинации на свой выбор, не привязываясь к месту официального проживания. Однако вторую дозу препарата они получат в том же пункте вакцинации, что и первую.
Вакцинация от коронавируса в Эстонии проводится в массовых центрах вакцинации, которые более ориентированы на молодое население, а также у семейных врачей.
Людям, которые уже переболели коронавирусом, советуют прививаться только одной дозой и не ранее чем через полгода после выздоровления.
Напомним, сегодня в Эстонии начали смягчать карантин. В частности, ученики вернусь к очному обучению. При этом учащимся разрешили не соблюдать масочный режим во время обучения.
Кроме того, в начале апреля Эстония временно приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca граждан моложе 60 лет из-за риска возникновения тромбов. Позже запрет был снят.