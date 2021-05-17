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Эстония начинает COVID-вакцинацию всех желающих от 16 лет

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Таллин, Понедельник 17 мая 2021 19:50
Эстония начинает COVID-вакцинацию всех желающих от 16 лет Фото: Эстония начинает COVID-вакцинацию всех желающих от 16 лет (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Эстонии начинается вакцинация от коронавируса всех желающих в возрасте от 16 лет. Сегодня вечером открывается регистрация на прививку.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Регистрация через цифровую регистратуру станет доступной с 19:00, а в последующие дни откроют возможность регистрироваться также по телефону.

Жители страны могут выбрать пункт вакцинации на свой выбор, не привязываясь к месту официального проживания. Однако вторую дозу препарата они получат в том же пункте вакцинации, что и первую.

Вакцинация от коронавируса в Эстонии проводится в массовых центрах вакцинации, которые более ориентированы на молодое население, а также у семейных врачей.

Людям, которые уже переболели коронавирусом, советуют прививаться только одной дозой и не ранее чем через полгода после выздоровления.

Напомним, сегодня в Эстонии начали смягчать карантин. В частности, ученики вернусь к очному обучению. При этом учащимся разрешили не соблюдать масочный режим во время обучения.

Кроме того, в начале апреля Эстония временно приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca граждан моложе 60 лет из-за риска возникновения тромбов. Позже запрет был снят.

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