Эстония возвращает масочный режим в общественных местах: названа дата

"Чтобы распространение коронавируса не заставило нас снова в начале учебного года закрывать экономическую и социальную жизнь, мы должны активно защищать себя и других", - отметила премьер-министр страны Кая Каллас.

Чиновница призвала местных жителей пройти вакцинацию при первой возможности и соблюдать масочный режим, чтобы уменьшить распространение заболевания.

Так, начиная с 26 августа все совершеннолетние лица должны будут предъявлять COVID-сертификаты во время посещения тренировок, клубов, залов, кружков и других мест отдыха. В тот же день в стране также вводят обязательный масочный режим во всех общественных помещениях, где не будут проверяться COVID-сертификаты.