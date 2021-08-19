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Эстония возвращает масочный режим в общественных местах: названа дата

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Эстонии приняло решение повторно ввести обязательный масочный режим на территории страны в общественных помещениях. Это связано со стремительным распространением штамма коронавируса "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ERR.

"Чтобы распространение коронавируса не заставило нас снова в начале учебного года закрывать экономическую и социальную жизнь, мы должны активно защищать себя и других", - отметила премьер-министр страны Кая Каллас.

Чиновница призвала местных жителей пройти вакцинацию при первой возможности и соблюдать масочный режим, чтобы уменьшить распространение заболевания.

Так, начиная с 26 августа все совершеннолетние лица должны будут предъявлять COVID-сертификаты во время посещения тренировок, клубов, залов, кружков и других мест отдыха. В тот же день в стране также вводят обязательный масочный режим во всех общественных помещениях, где не будут проверяться COVID-сертификаты.

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