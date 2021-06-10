Эстония ввела в действие новые цифровые COVID-сертификаты

Эстония с сегодняшнего дня ввела в действие новые цифровые сертификаты вакцинации от COVID в соответствии со стандартом Европейского союза. Кроме сертификата, эстонцы также теперь могут на специальном портале для пациентов сформировать подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста.

Сообщается, что защищенные от подделки сертификаты позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС. Цифровая система сертификации COVID в ЕС будет полностью функционировать с июля.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Кроме того, среди нас более 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые COVID-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

При этом ранее установленные национальные сертификаты о вакцинации в Эстонии по-прежнему действительны и остаются на портале для пациентов.