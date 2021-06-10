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Эстония ввела в действие новые цифровые COVID-сертификаты

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Таллинн, Четверг 10 июня 2021 13:36
Эстония ввела в действие новые цифровые COVID-сертификаты Фото: Эстония тоже ввела европейский сертификат вакцинации (Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Эстония с сегодняшнего дня ввела в действие новые цифровые сертификаты вакцинации от COVID в соответствии со стандартом Европейского союза. Кроме сертификата, эстонцы также теперь могут на специальном портале для пациентов сформировать подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста.

Об этом пишет местный сайт Postimees.

Сообщается, что защищенные от подделки сертификаты позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС. Цифровая система сертификации COVID в ЕС будет полностью функционировать с июля.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Кроме того, среди нас более 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые COVID-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

При этом ранее установленные национальные сертификаты о вакцинации в Эстонии по-прежнему действительны и остаются на портале для пациентов.

Напомним, накануне Европарламент завершил законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Также сообщалось, как он будет выглядеть.

Кроме того, стало известно, что COVID-сертификаты получили уже более миллиона граждан ЕС.

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