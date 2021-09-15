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"Это неотвратимый процесс": Ляшко объяснил увеличение случаев COVID

Новина українською →
Украина, Среда 15 сентября 2021 21:14
"Это неотвратимый процесс": Ляшко объяснил увеличение случаев COVID Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко на "24 канале".

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр.

Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Кроме того, в НАН прогнозируют более 5 тысяч новых случаев заражения вирусом в Украине.

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