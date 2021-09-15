"Это неотвратимый процесс": Ляшко объяснил увеличение случаев COVID

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко на "24 канале".

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр.

Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", - добавил Ляшко.