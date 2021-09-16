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В этом году Украина потратила более 30 млрд гривен на борьбу с COVID

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 10:04
В этом году Украина потратила более 30 млрд гривен на борьбу с COVID Фото: с 2021 года Украина потратила более 30 млрд гривен на борьбу с COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с начала текущего года на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд гривен. Всего в 2021 году предусмотрено более 36 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным ведомства, средства были потрачены на такие цели:

  • на оплату услуг по экстренной и стационарной медпомощи, вакцинации населения - 11,8 млрд грн; закупку вакцин от COVID-19 - 9,8 млрд грн.
  • приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;
  • выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 14 млн грн;
  • на обеспечение больниц кислородом - 0,5 млрд грн;
  • меры соцподдержки населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн; на выплату больничных - 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн;
  • на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд грн;
  • на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн;
  • на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).

Напомним, что Украина заключила договор на закупку более 14 тысяч флаконов препарата Ремдесивир, который используется для лечения людей с COVID-19, на это потратят 4 800 000 гривен.

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