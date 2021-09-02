ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине продолжает стремительно расти количество COVID-больных. За сутки 2477 новых случая

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 08:19
В Украине продолжает стремительно расти количество COVID-больных. За сутки 2477 новых случая Фото: в Украине растет количество больных коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 1 сентября в Украине зафиксировали 2477 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 179 детей и 36 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 787 человек, умерли 44 человека, выздоровели - 889.

За сутки различными методами протестировали более 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Напомним, за 31 августа в Украине выявили 2075 новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе