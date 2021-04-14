В Еврокомиссии назвали сроки введения паспортов вакцинации
Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе к июню этого года. Сегодня страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествия.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"Важный шаг вперед: это приближает нас к цели - иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом", - написала она.
Также глава Еврокомиссии отметила, что паспорта вакцинации будут доступны для всех.
"Сертификат будет принят в ЕС и доступен для всех. Пока мы должны оставаться осторожными, но пора готовиться", - добавила она.
Напомним, страны ЕС сегодня согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту, касающемуся создания в Евросоюзе цифровых СOVID-сертификатов.
Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский призвал разработать в Украине систему паспортов вакцинации от коронавируса.
С таким заявлением Зеленский выступил на фоне намерений по внедрению паспортов вакцинации в Европе и других странах. Так, в ЕС паспорт вакцинации хотят запустить уже в июне этого года.
Однако вводить такие паспорта планируют не все. Например, в Соединенных Штатах исключили возможность внедрения COVID-паспортов.