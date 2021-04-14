У Єврокомісії назвали терміни введення паспортів вакцинації

Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Європейському союзі до червня цього року. Сьогодні країни ЄС офіційно домовилися про введення COVID-паспортів для подорожі.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

"Важливий крок вперед: це наближає нас до мети - мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа", - написала вона.

Також голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх.

"Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але пора готуватися", - додала вона.