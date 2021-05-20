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Еврокомиссия достигла соглашения о введении цифрового COVID-сертификата

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Брюссель, Четверг 20 мая 2021 20:39
Еврокомиссия достигла соглашения о введении цифрового COVID-сертификата Фото: Еврокомиссия достигла соглашения по COVID-сертификату (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия сегодня, 20 мая, объявила о том, что было достигнуто соглашение о внедрении цифровых COVID-сертификатов на территории ЕС. Это позволит начать ослабление карантинных ограничений и восстановить туризм.

Об этом сообщили на странице Еврокомиссии в Twitter.

"Мы имеем соглашение относительно нашего предложения по введению цифрового сертификата вакцинации от COVID-19 в ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Пока подробности сделки не раскрываются, но в Еврокомиссии пообещали сообщить детали позже.

Напомним, достичь соглашения по COVID-сертификату лидерам Европейского Союза удалось только со второй попытки. Переговоры начались еще вчера, но тогда соглашения достичь не удалось и дискуссию решили продолжить сегодня.

Как известно, с 1 июня в ЕС планируют запустить систему COVID00-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые вакцинировали от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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