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Єврокомісія досягла угоди щодо запровадження цифрового COVID-сертифікату

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Брюссель, Четвер 20 травня 2021 20:39
Єврокомісія досягла угоди щодо запровадження цифрового COVID-сертифікату Фото: Єврокомісія досягла угоди щодо COVID-сертифікату (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія сьогодні, 20 травня, оголосила про те, що було досягнуто угоду про запровадження цифрових COVID-сертифікатів на території ЄС. Це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм.

Про це повідомили на сторінці Єврокомісії у Twitter.

"Ми маємо угоду щодо нашої пропозиції щодо запровадження цифрового сертифікату вакцинації від COVID-19 в ЄС", - заявили в Єврокомісії.

Наразі подробиці угоди не розкриваються, але в Єврокомісії пообіцяли повідомити деталі пізніше.

Нагадаємо, досягти угоди щодо COVID-сертифікату лідерам Європейського союзу вдалося тільки з другої спроби. Переговори почалися ще вчора, але тоді угоди досягти не вдалося і дискусію вирішили продовжити сьогодні.

Як відомо, з 1 червня в ЄС планують запустити систему COVID00-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які вакцинували від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

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