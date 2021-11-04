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Европа снова в эпицентре. Заболеваемость COVID-19 приближается к рекордной, - ВОЗ

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Четверг 04 ноября 2021 13:19
Европа снова в эпицентре. Заболеваемость COVID-19 приближается к рекордной, - ВОЗ Фото: директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Заболеваемость COVID-19 в европейских странах приближается к рекордным показателям. Таким образом, именно Европа снова становится эпицентром пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность", - заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что количество новых случаев заражения COVID приближается к рекордным уровням, что усугубляется более передаваемым вариантом "Дельта".

"Мы снова в эпицентре (пандемии, - ред.)", - добавил он и уточнил, что рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинацией, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер.

По его словам, показатели госпитализации выше именно в странах с более низким уровнем вакцинации. Заболеваемость в Европе растет почти шесть недель подряд. На данный момент за сутки выявляют порядка 250 000 случаев COVID и 3 600 летальных случаев.

Напомним, ранее Клюге заявил, что до февраля от коронавируса в Европе умрут еще около полумиллиона человек.

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