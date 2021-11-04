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Європа знову в епіцентрі. Захворюваність на COVID-19 наближається до рекордної, - ВООЗ

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Четвер 04 листопада 2021 13:19
Європа знову в епіцентрі. Захворюваність на COVID-19 наближається до рекордної, - ВООЗ Фото: директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Захворюваність на COVID-19 в європейських країнах наближається до рекордних показників. Таким чином, саме Європа знову стає епіцентром пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поточні темпи передачі вірусу в 53 країнах Європейського регіону викликають серйозну заклопотаність", - заявив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він підкреслив, що кількість нових випадків зараження COVID наближається до рекордних рівнів, що посилюється більш переданим варіантом "Дельта".

"Ми знову в епіцентрі (пандемії, - ред.)", - додав він і уточнив, що зростання захворюваності пов'язане з недостатнім охопленням вакцинацією, а також ослабленням заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів.

За його словами, показники госпіталізації вищі саме в країнах з нижчим рівнем вакцинації. Захворюваність в Європі зростає майже шість тижнів поспіль. На даний момент за добу виявляють близько 250 000 випадків і 3 600 летальних випадків.

Нагадаємо, раніше Клюге заявив, що до лютого від коронавірусу в Європі помруть ще близько півмільйона людей.

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