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В Европе наибольший рост заболеваемости COVID за всю историю, - KSE

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 09:42
В Европе наибольший рост заболеваемости COVID за всю историю, - KSE Фото: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В странах Европе сейчас наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом за всю историю. Причиной тому является повторная циркуляция "Дельта"-штамма.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас мы говорим, что этот рост является крупнейшим за всю историю Европы. Если условно рассмотреть Европу как отдельный континент, то сейчас она демонстрирует максимальный уровень за всю историю и внутри, то есть для себя, и среди других континентов. Европа сейчас является абсолютным "антилидером" по уровню заболеваемости", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что сейчас в европейских странах растет заболеваемость повторно в рамках текущей "Дельта"-волны, поэтому речь не идет о новой.

"Рост начался с трех стран. Это была Россия, Португалия и Великобритания. Началось оно с начала лета и потом перебрасывалось на другие страны, до Украины дошло аж потом, осенью. И сейчас страны входят в повторную вспышку по второму кругу. Пока это "Дельта"-волна. И страны сейчас набирают обороты с той же волной", - уточнил Ганиченко.

Эксперт подчеркнул, что такая тенденция является прямой угрозой для Украины.

"Почему? Потому что мы видим, что сейчас вспыхивают все новые и новые страны, которые не показывали еще активной повторной вспышки в Европе. Активно растет Швеция, Италия, Португалия, Франция уже набрала достаточно больших оборотов. Такой тренд является угрожающим для Украины, которая только первый раз росла в рамках текущей волны", - добавил Ганиченко.

Напомним, эксперт также рассказал изданию, что в ближайшее время выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут два региона.

Вместе с тем он отметил, что в Украине сегодня третья волна коронавируса уже выходит из своего пика.

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