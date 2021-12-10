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Третья волна коронавируса в Украине уже выходит из своего пика, - KSE

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 08:45
Третья волна коронавируса в Украине уже выходит из своего пика, - KSE Фото: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Украине сегодня третья волна коронавируса уже выходит из своего пика. Стабилизация эпидемиологических показателей, таких как спад заболеваемости, является тому подтверждением.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас стоит начать с того, что все эпидпоказатели стабилизируются и показывают неплохой спад", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уже четвертую неделю подряд спадает заболеваемость, то есть количество выявленных случаев, госпитализация и смертность.

"Мы в Киевской школе экономики считаем, что о стабильной стабилизации, несмотря на эту тавтологию, можно говорить после трех недель подряд такого спада", - подчеркнул Ганиченко.

Он объяснил такую тенденцию тем, что исторически в ряде стран наблюдается, когда одну-две недели заболеваемость идет якобы спад, а затем возвращается тренд на рост, поэтому в таком случае не следует говорить о прохождении пика.

"Но в Украине в рамках текущей волны, если, например, взглянуть на график заболеваемости, то можно говорить, что вот эта третья волна уже выходит из своего пика. Это не означает, что нет риска повторного роста. Но визуально на графике уже видно, что эта волна будет идти отдельно. То есть следующий рост уже будет в новой, в четвертой волне", - резюмировал Ганиченко.

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