ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евросоюз запустил спецуправление по ЧС в области здравоохранения

Новина українською →
Брюссель, Четверг 16 сентября 2021 15:03
Евросоюз запустил спецуправление по ЧС в области здравоохранения Фото: в ЕС появится орган по реагированию на ЧС в здравоохранении (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Европейская комиссия запустила специальное управление по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Оно должно обеспечивать разработку и поставки лекарств, вакцин и медицинских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

Сообщается, что сегодня запускается работа Европейского управления по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA).

"В случае возникновения кризисов, агентство обеспечит разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских средств, таких как перчатки и маски, которых часто не хватало на первом этапе реагирования на коронавирус", - говорится в релизе.

Также сообщается, что внутренняя структура Еврокомиссии на полную силу заработает в начале 2022 года. На ее работу выделят 6 млрд евро на 2022-2027 годы из долгосрочного бюджета и 24 млрд евро из других программ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе