Евросоюз запустил спецуправление по ЧС в области здравоохранения

Европейская комиссия запустила специальное управление по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Оно должно обеспечивать разработку и поставки лекарств, вакцин и медицинских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК .

Сообщается, что сегодня запускается работа Европейского управления по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA).

"В случае возникновения кризисов, агентство обеспечит разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских средств, таких как перчатки и маски, которых часто не хватало на первом этапе реагирования на коронавирус", - говорится в релизе.

Также сообщается, что внутренняя структура Еврокомиссии на полную силу заработает в начале 2022 года. На ее работу выделят 6 млрд евро на 2022-2027 годы из долгосрочного бюджета и 24 млрд евро из других программ.