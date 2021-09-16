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Євросоюз запустив спецуправління щодо НС в галузі охорони здоров'я

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Брюссель, Четвер 16 вересня 2021 15:03
Євросоюз запустив спецуправління щодо НС в галузі охорони здоров'я Фото: в ЄС з'явиться орган з реагування на НС в охороні здоров'я (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Європейська комісія запустила спеціальне управління з реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Воно має забезпечувати розробку і постачання ліків, вакцин і медичних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

Повідомляється, що сьогодні запускається робота Європейського управління з готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я (HERA).

"У разі виникнення криз, агентство забезпечить розробку, виробництво і поширення ліків, вакцин та інших медичних засобів, таких як рукавички і маски, яких часто не вистачало на першому етапі реагування на коронавірус", - йдеться в релізі.

Також повідомляється, що внутрішня структура Єврокомісії на повну силу запрацює на початку 2022 року. На її роботу виділять 6 млрд євро на 2022-2027 роки з довгострокового бюджету і 24 млрд євро з інших програм.

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