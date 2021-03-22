Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса, - еврокомиссар
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство.
Об этом пишет Reuters.
Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.
"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - сказал Бретон.
Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.
"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.
Ранее Бретон заявил, что считает "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID-19. По его мнению, в ЕС могли бы наладить производство "Спутника V".
РБК-Украина писало, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".