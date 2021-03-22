Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавіруса, - єврокомісар
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавіруса "Супутник V". ЄС зможе домогтися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.
Про це пише Reuters.
Європейську комісію раніше критикували за повільне впровадження вакцини.
"Нам абсолютно не потрібен "Супутник V", - сказав Бретон.
Він додав, що у Євросоюзу "явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня.
"Тому до 14 липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", - сказав Бретон.
Раніше Бретон заявив, що вважає "ймовірно хорошою" російську вакцину від COVID-19. На його думку, в ЄС могли б налагодити виробництво "Супутника V".
РБК-Україна писало, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".