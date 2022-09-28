Філатов розповів, як Дніпро підтримує медичний простір, і закликав дніпрян робити COVID-щеплення

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян відповідально ставитися до свого здоров’я і робити бустерні щеплення від коронавірусу. Місто має необхідні вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бориса Філатова.

За його словами, попри війну та фінансову кризу Дніпро продовжує оновлювати свої медичні заклади. Так, приміщення однієї з амбулаторій, яке раніше тривалий час стояло покинутим, капітально відремонтували. Тепер медзаклад обслуговує близько 9 тис. мешканців Шевченківського району.

Дніпро проводить такі комплексні ремонти коштом як місцевого бюджету, так і коштом залучених інвестицій, насамперед - Світового банку. Цьогоріч оновили 9 амбулаторій в різних районах міста. У шести лікарнях відремонтували низку відділень і замінили устаткування.

"Ми і надалі продовжуватимемо ці ремонти. Робитимемо все, аби охорона здоров’я у Дніпрі була на належному - європейському рівні. Зробленими ремонтами задоволені і лікарі, і пацієнти", - наголосив мер.