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Філатов розповів, як Дніпро підтримує медичний простір, і закликав дніпрян робити COVID-щеплення

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Середа 28 вересня 2022 20:47
Філатов розповів, як Дніпро підтримує медичний простір, і закликав дніпрян робити COVID-щеплення Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян відповідально ставитися до свого здоров’я і робити бустерні щеплення від коронавірусу. Місто має необхідні вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бориса Філатова.

За його словами, попри війну та фінансову кризу Дніпро продовжує оновлювати свої медичні заклади. Так, приміщення однієї з амбулаторій, яке раніше тривалий час стояло покинутим, капітально відремонтували. Тепер медзаклад обслуговує близько 9 тис. мешканців Шевченківського району.

Дніпро проводить такі комплексні ремонти коштом як місцевого бюджету, так і коштом залучених інвестицій, насамперед - Світового банку. Цьогоріч оновили 9 амбулаторій в різних районах міста. У шести лікарнях відремонтували низку відділень і замінили устаткування.

"Ми і надалі продовжуватимемо ці ремонти. Робитимемо все, аби охорона здоров’я у Дніпрі була на належному - європейському рівні. Зробленими ремонтами задоволені і лікарі, і пацієнти", - наголосив мер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні очікується додаткове зростання захворюваності до кінця вересня й на початку жовтня. Усі вакцини є в наявності, у зв'язку з чим українцям необхідно максимально швидко вакцинуватися, аби убезпечити себе.

Крім того, за словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, в цьому епідсезоні Україна може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 та грипу.

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Борис Філатов Дніпро Коронавірус
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