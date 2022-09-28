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Филатов рассказал, как Днепр поддерживает медицинское пространство, и призвал днепрян делать COVID-прививку

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 20:47
Филатов рассказал, как Днепр поддерживает медицинское пространство, и призвал днепрян делать COVID-прививку Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ответственно относиться к своему здоровью и делать бустерные прививки от коронавируса. Город имеет необходимые вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бориса Филатова.

По его словам, несмотря на войну и финансовый кризис, Днепр продолжает обновлять свои медицинские учреждения. Так, помещение одной из амбулаторий, которое ранее долгое время стояло заброшенным, капитально отремонтировали. Теперь медучреждение обслуживает около 9 тыс. жителей Шевченковского района.

Днепр проводит такие комплексные ремонты на средства как местного бюджета, так и на средства привлеченных инвестиций, прежде всего - Всемирного банка. В этом году обновили 9 амбулаторий в разных районах города. В шести больницах отремонтировали ряд отделений и заменили оборудование.

"Мы и дальше будем продолжать эти ремонты. Будем делать все, чтобы здравоохранение в Днепре было на должном - европейском уровне. Сделанными ремонтами довольны и врачи, и пациенты", - подчеркнул мэр.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в Украине ожидается дополнительный рост заболеваемости до конца сентября и начале октября. Все вакцины есть, в связи с чем украинцам необходимо максимально быстро вакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

Кроме того, по словам главы Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федора Лапия, в этом эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа.

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Борис Филатов Днепр Коронавирус
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